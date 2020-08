Spoutnik V: le chef de cabinet de la Maison-Blanche préfère attendre un vaccin Made in USA Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Août 2020 à 22:08 | | 0 commentaire(s)|





Source : Interrogé sur le vaccin russe contre le Covid-19, le chef de cabinet de la Maison-Blanche a martelé qu’il ne prendrait pas ce vaccin, en soulignant que les États-Unis avaient, selon lui, «les normes de santé et de sécurité les plus élevées au monde» et qu’ils allaient poursuivre leurs propres protocoles en élaboration de vaccin, relate Politico.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202008261...

