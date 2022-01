Stade Amadou Koita de Vélingara, inauguré: Le Maire Oury B Diallo, satisfait exhorte à relever les défis de sa Commune Le Ministre des Sports, Matar Ba, Abdoulaye Seydou Sow et d’autres responsables de la fédération sénégalaise de football ont assisté, à côté de l’édile de ville, Oury B Diallo à l’inauguration du Stade Amadou Koita de Vélingara. Suite à l’inauguration de ce stade flambant neuf, les jeunes de la localité ont, devant ces autorités, âprement disputé la finale de la Coupe du Maire.

Le Ministre des Sports, Matar Ba et la fédération sénégalaise de football militent pour l’extension des infrastructures sportives. Présents à l’inauguration du municipal, Amadou Koita de Vélingara, ont témoigné de leur satisfaction.



Et, le Stade, nouvellement, a réfusé du monde. Les dignes fils de Vélingara étaient venus massivement assister à l’inauguration et, à la finale de la Coupe du Maire, Oury B Diallo. Ces derniers, ont communié à travers le football, une discipline fédératrice. Et, les équipes finalistes ont rivalisé d’ardeurs.



Ainsi, le Maire de ville, Oury B Diallo, très satisfait a exposé toute sa joie de voir sa localité s’inscrire dans une dynamique de développement économique. L’édile qui compte s’appuyer sur sa jeunesse, encourage à relever les défis de vélingara et, contribuer à l’atteinte du développement local.



























