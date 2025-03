Stade Léopold Sédar Senghor Un déguerpissement-surprise en vue : Les occupants du parking ont reçu leur sommation Lors de l’une de ses visites de chantier au Stade Léopold Sédar Senghor, la ministre en charge des Sports avait annoncé la livraison dudit complexe pour «avril 2025». Aujourd’hui, on est à un mois de cette deadline, et forcément les choses bougent du côté du Stade des Parcelles Assainies. S Le Quotidien

Si à l’intérieur du complexe, les Chinois s’affairent à peaufiner les derniers détails liés à la finition, par contre, aux alentours et plus précisément au niveau du parking, rien ne bouge pour le moment ; les mécaniciens, laveurs de voitures, vendeurs de moutons… ayant fini d’en faire leur quartier général.



Sachant que toute livraison d’une infrastructure doit être suivie d’une inauguration, on imagine qu’on est dans la dernière ligne droite. Mais l’image d’un parking occupé sauvagement contraste d’avec la beauté du stade vu de l’intérieur. Du coup, réceptionner une si belle infrastructure avec un parking dans un tel état ferait désordre.



Surtout aux yeux des instances internationales (Caf et Fifa) très pointues en matière de respect des normes exigées pour l’homologation des stades. Justement, c’est pourquoi les autorités veulent en finir avec la situation de ce parking devenu depuis très longtemps un vrai casse-tête pour tous ceux qui ont eu à gérer ce dossier. En effet, plusieurs ministres, en collaboration avec la Préfecture, ont tenté de déguerpir les occupants du parking, mais à chaque fois ces derniers sortaient par la grande porte, pour revenir par la fenêtre, suite à des interventions politico-religieuses. C’est ainsi que sous l’ancien régime, tour à tour, Matar Bâ, Abdou Karim Fofana, Abdoulaye Saydou Sow et autres ont tenté le coup, mais sans succès.



Mais cette fois-ci, tout indique que ce sera la bonne, car les autorités n’ont pas le choix, l’inauguration prochaine du stade étant un prétexte-béton. Et sur ce chapitre, Le Quotidien a appris que les occupants ont reçu une sommation venant du Préfet depuis un mois.



Un parking de nouvelle génération



Du coup, on devrait s’attendre dans les prochains jours ou prochaines nuits, à un déguerpissement-surprise qui redonnerait vie à un espace où beaucoup de bonnes choses sont prévues et dont en profiteraient les riverains. En effet, selon le directeur du stade, Youssoupha Sy, dans sa dernière sortie, le projet de réaménagement du parking prévoit «la création d’un centre d’accueil et d’espaces de loisirs comprenant notamment deux terrains de football, une piscine, un hôtel, ainsi qu’un centre commercial».



Suffisant pour avoir une idée de la nouvelle gueule du joyau des Parcelles Assainies qui viendra en appoint aux sites réservés pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026





