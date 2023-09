Stade Léopold Sedar Senghor et ses alentours: Les déguerpis, toujours présents sur les lieux Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Septembre 2023 à 19:19 | | 0 commentaire(s)| Les autorités avaient ratissé en août 2019, toute l’emprise aux alentours du Stade Leopold Sedar Senghor. Aujourd'hui, les occupants sont toujours présents sur les lieux. Et personne ne semble se souvenir ou être au courant de ce problème. Toutes nos tentatives de leur parler et de rencontrer les responsables de ces occupants, se sont retrouvées vaines.



