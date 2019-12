Staff des Lions du Sénégal: Henri Camara dit ne pas être intéressé

Annoncé entraîneur des attaquants au sein de la Tanière, Henri Camara dément et souligne ne pas être intéressé par ce poste : "Ce sont juste des rumeurs. Et, franchement, ça ne m'intéresse pas. Si la Fédération venait à me proposer ce poste, je vais le décliner, puisque je ne suis pas du tout intéressé".



Toutefois, Henri Camara annonce, dans la foulée, qu'il a décidé de mettre fin à sa carrière de footballeur. "Là, je suis tranquille dans mon coin et j'essaie de faire mon business convenablement. Je me suis éloigné du football et je ne suis pas prêt de revenir", dit-il dans un entretien accordé à Record.

