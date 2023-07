Standardisation des conseils de quartier et cadres territoriaux: Des acteurs en pleine dynamique de concertation pour des consensus forts Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Juillet 2023 à 20:38 | | 0 commentaire(s)| Un atelier national d'échange et de plaidoyer autour des conseils de quartier et des cadres territoriaux de concertation à été organisé. L'objectif de ce conclave s'est de fixé un objectif de co-construire avec les diverses parties prenantes de ces dynamiques territoriales, d’organisations de la société civile partenaires au développement... L’idéal est de trouver des consensus forts autour de la position institutionnelle de la dynamique des conseils de quartier et des cadres territoriaux de concertation.



