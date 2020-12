Stéphane Edouard se dévoile avec l'album Pondicergy Airlines Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Décembre 2020 à 19:00 | | 0 commentaire(s)|

Stéphane Edouard, percussionniste, inspiré par la musique indienne, dévoile début janvier Pondicergy Airlines, sur lequel on retrouve son jeu inouï, et pour la première fois, des compositions très inspirées comme un voyage dans l'espac...





Source : Le percussionniste de jazz Stéphane Edouard sort en janvier 2021 son premier album en solo, Pondicergy Airlines, reflet de son génie de percussionniste et de sa double culture indienne et française.... On peut découvrir en clip le premier extrait de l'album.

