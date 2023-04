Stereo Africa Festival : Carlou D et d’autres artistes de renom attendus Rédigé par leral.net le Lundi 17 Avril 2023 à 16:48 | | 0 commentaire(s)|

Le Stereo Africa Festival (SAF), événement qui se tiendra du 9 au 13 mai prochains à Dakar, au Clos Normand et dans d'autres lieux, enregistrera la participation de Boubacar Traoré, Carlou D, Daby Touré, Esinam, Timshel et bien d'autres artistes internationaux. Les mélomanes seront servis et il y en aura pour tous les goûts. Le groupe de reggae Timshel, Noumoucounda, One Pac, Rokia Bamba, Aïda Sock, Sym Sam, Saintrick, Kalsoum, Jupiter Diop, Ngendymen, Cortega… se produiront sur différentes scènes, au Clos normand, à l'Institut français, aux Pieds tanqués chez Awa. Le « SAF 2023 », c'est également des tables rondes sur des thématiques liées à l'industrie créative de la musique, une résidence artistique orchestrée par Daby Touré avec plusieurs artistes sénégalais au sein du studio Stereo Africa 432 dont l'objectif est de réaliser un album du festival, et en fin de soirée le dernier jour, un DJ set d'électrafrique. Créé en 2022, le Stereo Africa Festival vise à promouvoir les musiques actuelles ouest-africaines et à soutenir l'émergence de nouveaux talents à travers une programmation éclectique. C'est également un lieu de rencontres des professionnels africains et internationaux, pour la promotion, la représentation, la diffusion et la structuration des musiques du continent, souligne la note de presse. O.B



Source : https://lesoleil.sn/stereo-africa-festival-carlou-...

