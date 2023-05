Stimulation du développement économique et social : Victorine Ndeye noue un partenariat avec Lartes Rédigé par leral.net le Lundi 22 Mai 2023 à 17:51 | | 0 commentaire(s)| Le Ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Victorine Ndeye a signé ce lundi, une convention de partenariat avec le Laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales (LARTES). Les deux parties souhaitent ainsi, unir leurs efforts pour promouvoir le secteur de l'économie sociale et solidaire au Sénégal. D’après la ministre en charge de ce secteur, ce partenariat peut contribuer à stimuler le développement économique et social durable au Sénégal.



Accueil Envoyer à un ami Partager