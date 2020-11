Stratégie de communication: Le Gouvernement face à la presse tous les 14 jours

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Novembre 2020 à 16:19

" Dans sa stratégie de communication, le Gouvernement du Sénégal compte organiser tous les 14 jours, une conférence de de presse appelée le ''Gouvernement face à la presse ''.



Autour du ministre porte-parole du gouvernement, un certain nombre de ministres répondront aux questions de la presse sur des sujets d'actualité.

La première rencontre est prévue le mardi 24 novembre 2020, à 10 heures précises, au 10e étage du Building Administratif Mamadou Dia.

Prendront part à cette conférence de presse, outre le ministre porte-parole du Gouvernement, les ministres suivants:



1-M. Antoine Félix Abdoulaye Diome: Ministre de l'intérieur

2-M. Abdoulaye Diouf Sarr: Ministre de la Santé et de l'Action sociale.

3-. Moussa Baldé, Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural.

4-M. Serigne Mbaye Thiam: Ministre de l'Eau et de l'Assainissement.

5-M. Alioune Ndoye: Ministre des Pêches et de l'Economie maritime.

6-Mme Aminata Assome Diatta: Ministre du Commerce et des PME.

7-M. Dame Diop: Ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion.

8-M. Moïse Sarr: Secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur"

