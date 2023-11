Stratégie de développement : La SONAGED a présenté son plan dénommé "Eksina" Rédigé par leral.net le Lundi 6 Novembre 2023 à 19:48 | | 0 commentaire(s)| La société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), a procédé ce lundi, à la présentation de son plan stratégique de développement dénommé "Eksina". Après avoir présenté les stratégies et le budget estimé pour la réussite de ce projet par le Directeur général Mass Thiam, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Alioune Ndoye, l'a félicité avec toute son équipe, pour le travail satisfaisant qu'ils mènent et leur réitère son engagement à les accompagner dans ce projet.

A l'occasion de cette cérémonie de lancement du plan "Eksina", Mass Thiam, Directeur général de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), en a profité pour apporter des éclaircissements par rapport aux grèves que mènent souvent les concessionnaires et affirme qu'ils ont trouvé une solution à ce problème.

Accueil Envoyer à un ami Partager