Stratégie du camp de Sonko: Faire passer Adji Sarr pour une pute.., mais... Les procès-verbaux lus à travers la presse révèlent autre chose que la réalité. Les parties lues sont uniquement faites pour contenter les partisans de Sonko, mais...

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Février 2021 à 17:10 | | 0 commentaire(s)|

Les parties compromettantes sur les procès verbaux qui concernent Ousmane Sonko et Adji Sarr ont été "omises" par une certaine partie de la presse. Ce qui est très loin de la réalité, d'après les PV dont Leral a copie.



Les parties lues ont été faites à dessein, uniquement pour apaiser et contenter les militants d'Ousmane Sonko.



Cependant, ce qui a été aussi lu et mis sur la place publique concernant le rapport médical et ce qu'il en est vraiment, c'est tout autre. L'on ne s'aventurerait pas à dire ces parties ont été publiées volontairement, pour faire croire qu'Adji Sarr est une fille facile, de joie ou tout simplement, une pute.



Mais, le réveil pourrait être brutal. Comme l'a dit Moustapha Diakhaté, " l'Assemblée nationale n'irait pas jusqu'à amener le dossier de l'affaire, car ce serait très compromettant pour Ousmane Sonko ".



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos