Structuration: Le Mouvement pour la Démocratie et la Liberté (MODEL) se prépare pour son avenir politique Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Mai 2023 à 23:08 | | 0 commentaire(s)| Le Mouvement pour la Démocratie et la Liberté (MODEL), a décidé de se restructurer afin de se préparer pour l'avenir. Le président du parti, Ibrahima Sall, a tenu ces propos lors de l'assemblée générale des responsables départementaux, tenue hier. D’après lui, le mouvement représente une troisième voie et propose aux Sénégalais de les suivre afin que le pays puisse jouir en paix de toutes ses ressources.



