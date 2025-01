Succès diplomatique au Qatar : 1000 emplois obtenus par le ministre Abass Fall Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2025 à 17:25 | | 0 commentaire(s)|

Qatar
Atlanticactu/ Abass Fall/ Saliou Ndong

Lors d'une visite au Qatar, le Ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Monsieur Abass Fall, accompagné d'une importante délégation, a obtenu 1 000 opportunités d'emploi pour des Sénégalais dans divers secteurs, notamment la technologie, les sciences, la médecine et la logistique.

Une plateforme dédiée, hébergée au ministère de l'Emploi, et gérée principalement par la Direction de l'Emploi, sera mise en place pour recueillir les CV des candidats. Ces derniers seront ensuite intégrés à cette plateforme.

Le processus de recrutement sera transparent et basé sur des entretiens avec les candidats, en fonction des besoins exprimés par le gouvernement qatari et les entreprises privées. La Direction de l'Emploi supervisera la gestion de ce processus et veillera à ce que toutes les informations nécessaires soient communiquées aux candidats ainsi qu'aux parties prenantes.

Cette initiative marque une nouvelle avancée dans le renforcement des relations entre le Sénégal et le Qatar, tout en offrant des perspectives professionnelles concrètes aux Sénégalais qualifiés. Ces accords s'inscrivent également dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine et soutiennent la promotion du travail décent.



Source : https://atlanticactu.com/succes-diplomatique-au-qa...

