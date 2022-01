Sud-Soudan: La famine menace 8,5 millions de personnes au pays

Selon les groupes d'aide, le nombre de personnes qui souffriront de la faim cette année au Sud-Soudan sera plus élevé que jamais. Cela est dû aux pires inondations depuis 60 ans, ainsi qu'au conflit et à la lenteur de la mise en œuvre de l'accord de paix qui a privé une grande partie du pays de services de base.



"L'année 2021 a été la pire année depuis l'indépendance de ce pays et 2022 sera pire. L'insécurité alimentaire atteint des niveaux horribles", selon Matthew Hollingworth, représentant du Programme alimentaire mondial au Soudan du Sud. Bien que le dernier rapport sur la sécurité alimentaire établi par les groupes d'aide et le gouvernement n'ait pas encore été publié, plusieurs responsables de l'aide connaissant bien la situation disent que les données préliminaires montrent que près de 8,5 millions de personnes - sur les 12 millions que compte le pays - seront confrontées à une faim sévère, soit une augmentation de 8 % par rapport à l'année dernière.



Ces responsables se sont exprimés sous couvert d'anonymat car ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias. Les responsables de l'aide humanitaire affirment que le comté de Fangak, le plus touché, est aujourd'hui aussi mal en point que le comté de Pibor l'était à la même époque l'année dernière, lorsque les experts en sécurité alimentaire ont déclaré que quelque 30 000 résidents de Pibor risquaient de connaître la famine. (VOA)

