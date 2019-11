Suisse: La montre la plus chère du monde vendue à un prix record

Cette «Grandmaster Chime 6300A-010» n’a jamais été porté. Elle a été fabriquée spécialement pour la vente aux enchères de samedi à Genève afin de recueillir des fonds pour la recherche sur la Myopathie de Duchenne, une maladie génétique qui touche les enfants.



La montre possède un boîtier réversible en or noir et rose, des plaquettes de cadran en or massif 18 carats. Cet objet unique a nécessité plus de 100 000 heures de travail.



Le précédent record de vente d’une montre était détenu par la marque Patek Philippe de 1932. Elle s’était vendue à 21,7 millions de dollars lors d’une vente aux enchères en 2014 chez Sotheby’s à Genève.