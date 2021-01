Suite à une plainte : Aïssatou Seydi, l'ex épouse de Diop Iseg, 4e vice-président de la fédération sénégalaise de basket, arrêtée

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Janvier 2021 à 12:23

Aïssatou Seydi, l'ex épouse du PDG de l'Iseg a été arrêtée, ce lundi matin. Cette dernière, est la 4e vice-président de la fédération sénégalaise de basket du Sénégal. Actuellement, celle qui aurait voulu gruger son mari en situation compliquée est dans les locaux de la Brigade de Recherches de Faidherbe.



Son arrestation, découvre-t-on, est liée à son contentieux avec ex-mari et patron d'Iseg, Mamadou Diop. Ainsi, il a été révélé que c’est suite à une plainte concernant la demeure qu'elle et son ex-mari se disputent.



" Aïssatou Seydi est visée dans la plainte avec Mamadou Ba, ancien DAF de la Sicap retiré au Canada, la notaire Maître Bineta Thiam. Et Waly Fall, ancien Maire de Dieuppeul et directeur du Fnpj qui serait le bras droit d’Aïssatou Seydi", révèle-t-on.



