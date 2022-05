Suite au décès des 11 bébés à Tivaouane: Yewwi Askan Wi gèle ses activités pour 72h

"C'est avec le cœur triste et lourd que nous exprimons notre compassion et notre solidarité à toutes les familles éprouvées ainsi qu'à toute la nation sénégalaise", renseigne le document.



Lequel poursuit: "En attendant que la lumière soit faite sur ce drame, la coalition Yewwi Askan Wi décide de suspendre toute activité politique sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora pendant 72 heures".



Yewwi Askan Wi espère que des dispositions seront prises pour que pareil drame ne se reproduise.