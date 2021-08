Suivez la conférence de presse de Lionel Messi 2:34

Sur comment le FC Barcelone sera après son départ

"Le Barca a l'une des meilleures équipes au monde. Des joueurs viendront dans le futur. Les joueurs viennent et vont. Comme Laporta l'a dit, le club est plus important que quiconque. Les gens s'y habitueront. Ce sera bizarre au début, mais il y a des bons joueurs ici, une bonne équipe, ce sera facile pour eux ici au final".

12:32

Sur ses sentiments par rapport à ce départ

"Je suis très triste, parce que je ne voulais pas quitter ce club, c'est le club que j'aime. Je n'ai jamais menti, j'ai toujours été honnête. Je voulais partir l'année dernière, et rester cette année."

12:30

Un journaliste lui demande si c'est son moment le plus difficile à vivre dans sa carrière de footballeur

"Oui sans aucun doute. Oui. J'ai eu beaucoup de moments difficiles, des défaites... Mais au final, ne plus s'entraîner, ne plus fouler la pelouse... c'est la fin ici, c'est le moment le plus difficile".

12:28

Sur son héritage au FC Barcelone

"Comme je l'ai déja dit, j'ai toujours été respectueux et dédié au FC Barcelone. [...] J'ai appris de mes défaites. Quand on a remporté des titres, je les ai fêtés avec ma famille, mes amis. La vérité c'est que j'ai plein de souvenirs, et qu'ils sont très bons."

12:25

A propos des rumeurs qui l'envoient au Paris Saint-Germain

"C'est une possibilité parmi d'autres. J'ai eu beaucoup d'appels. Au moment où je vous parle, rien n'est sûr".



12:24

A propos d'un changement de club après avoir connu uniquement le FC Barcelone en professionnel

"Cela va être un changement compliqué pour moi et ma famille. Le changement de ville, de club, mais cela va aller. Il faut prendre sur soi, et aller de l'avant."





12:22

Sur les rumeurs de la presse cet été

"Beaucoup de choses ont été dites sur moi, comme quoi je ne voulais pas continuer ici. L'année dernière c'était le cas, mais cette années je voulais rester."

12:21

Messi sur l'échec de la signature de son contrat

"Pour la presse mondiale, ça a été un choc d'apprendre ton départ. Quant tu es revenu au club cet été, tu pensais resigner au FC Barcelone; qu'est-ce qui s'est passé ?"



Messi : "C'est ce que Laporta m'avait dit jusqu'à la dernière minute. Mais à cause de la Liga, ça n'a pas pu se faire. Je ne peux rien vous dire de plus".

12:18

Les journalistes peuvent maintenant poser des questions à Lionel Messi

La première question est de Barca TV : "Quel est ton meilleur moment ici au FC Barcelone ?"



Lionel Messi répond : "Il y a eu des excellents moments, des moins bons, mais mon meilleur souvenir est le moment où j'ai fait mes débuts ici. C'était un rêve qui devenait réalité. Je me rappellerai toujours de ce moment".

12:14

Messi est applaudi par l'ensemble de la salle de conférence

L'ensemble de la salle applaudit longuement le discours de Lionel Messi. Ses coéquipiers sont debouts, Jordi Alba est en larmes depuis le début de la conférence, tout comme Gerard Piqué.

12:13

Le joueur argentin ne pensait pas faire ses adieux à son club dans ces conditions

"C’était difficile ces derniers mois sans le public. De ne pas pouvoir les entendre nous encourager. Je n’aurais jamais imaginé le Camp Nou être fermé. J’aurais aimé vous dire au revoir, mais avec la pandémie nous devons faire comme ceci aujourd’hui."



12:12

Lionel Messi fait ses remerciements au FC Barcelone

"J'aimerais remercier tout le monde ici. Tellement de belles choses ont eu lieu dans ce club, de moins bonnes aussi. J'ai tout donné pour ce club, du premier au tout dernier jour. Je suis tellement reconnaissant pour toutes les personnes ici au club. Je n'aurais jamais imaginé leur dire au revoir, comme cela."

12:09

Messi est ému de son départ "après 21 ans au FC Barcelone"

"Ces derniers jours j'ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais dire. Mais la vérité est que je ne peux dire quelque chose. C'est tellement dur, après toutes ces années ici à ce club. Je ne suis pas prêt pour ça. L'année dernière, j'ai été convaincu de rester ici, à ma maison. Mais aujourd'hui, je dois dire au revoir à tout cela. J'ai été ici depuis tellement d'années, depuis que j'ai 13 ans. Après 21 ans, je pars de Barcelone avec ma femme, et mes 4 enfants."

12:06

Lionel Messi arrive pour sa conférence de presse en direct du Camp Nou

Le numéro 10 argentin s'est présenté avec un peu de retard ce dimanche, et a été applaudi par les membres du club, sa famille et les joueurs du FC Barcelone. Au bout de quelques secondes, Lionel Messi était en larmes.

11:58

Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur le direct de la conférence de presse de Lionel Messi prévue à 12h00. Le joueur argentin devrait s'exprimer sur son départ du FC Barcelone.

