Sujets dominants de l'actualité judiciaires du jour : Un survol avec Ibrahima Khalil Dieme

Samedi 5 Octobre 2024

Mame Mbaye Niang devant la section de recherches de Colobane, Direction de la CDC Issa sall aussi sous surveillance et enquête, Madiambal Diagne et son passeport, Cherif Yerim Seck libéré et son dossier classé sans suite , sans oublier Bougane Guèye Dany voilà entre autres, l'actualité judiciaire du jour dont plusieurs sujets traités, ce qui a poussé de Seydi Gassama à lancer un message à l'endroit du ministre de la justice…



Voyons tout cela avec Ibrahima Khalil Dieme