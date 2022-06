Sunu Dibiterie Rond Point HLM Grand Yoff: Un émigré investit dans le secteur de la restauration

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Juin 2022 à 22:45 | | 0 commentaire(s)|

Un émigré de Louga, de retour au Sénégal, a décidé d'investir dans le pays. Après avoir ouvert le restaurant FIESTA sis au rond-point qui fait face à la Cité Siprés, la Vdn et Ouest foire, il est revenu en force avec une dibiterie, "SUNU DIBITERIE", ainsi qu'une boucherie, toutes situées au rond-point des HLM Grand-Yoff, en face de la mairie. L'ouverture est effective depuis samedi dernier et il suffit d'y aller pour comprendre qu'il y a dibiterie et dibiterie.

Venez nombreux découvrir Sunu Dibiterie au rond-point HLM Grand-Yoff Tel: 78 595 17 17 / 76 378 73 7.