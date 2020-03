Supposée exclusion de Amadou Ba de l’APR : La coordination des Parcelles Assainies dément et précise... La Coordination de l'Apr des Parcelles Assainies a appris avec surprise et consternation la diffusion d'un communiqué appelant, à l'issue de son Assemblée générale de ce dimanche 1er mars 2020, l'exclusion de Amadou Bâ de ses instances.



La Coordination s'inscrit totalement en faux contre cette initiative et informe que jamais, pas une seule fois, cette perspective n'a été abordée au cours des débats.



S'il est constant que les intervenants lors de cette Assemblée générale, dans leur grande majorité, ont appelé Amadou Bâ a mieux s'impliquer à la base et être davantage attentif aux doléances des militants et responsables de base pour redynamiser l'Apr dans les Parcelles Assainies, pas une seule fois nous n'avons pensé demander à la direction de notre Parti de l'exclure pour activités fractionnistes dont nous ignorons tout. Nous sommes totalement étrangers à ce communiqué et aux desseins inavouables de ses auteurs.



Que ceux qui veulent solder des comptes avec Amadou Bâ, le fasse sans nous. Notre combat c'est de faire bouger les choses aux Parcelles Assainies, parce que, nous le disons sans embage, la manière dont ça se fait avec Amadou Bâ ne nous agrée pas. Mais, nous ne désespérons pas de solutionner avec lui nos problématiques.



Nous appelons tous les militants à la retenue et exigeons de tous ceux qui œuvrent au triomphe du Président Macky Sall à promouvoir l'unité dans les rangs de l'Apr.



Honorable Député Badou Diouf.



Ont signé :



Mbaye Ndiaye, Ministre d'État.

Mbathio Gnakhasso, Conseiller Hcct.

Pape Khouma, Conseiller spécial à la Présidence.

Moustapha Cissokho, Coordonateur Cojer.

Momar Sall, Coordonnateur des Sages.

Djibril Bâ, Secrétaire général des Cadres.

Bocar Ndiongue, Ccr.

