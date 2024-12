Supposés blocages des activités de Barthélemy Dias : La police dément et précise Rédigé par leral.net le Mardi 17 Décembre 2024 à 21:05 | | 0 commentaire(s)|

La police nationale, par le biais du chef de sa Division communication et relations publiques, a démenti avoir bloqué hier les activités de Barthélemy Dias. Selon le commissaire Mamadou Diouf, un dispositif déployé à certains endroits de la ville rentre dans le cadre normal de l’exécution de sa mission de sécurisation. Seneweb vous livre son communiqué. "Objet : la vérité sur les supposés blocages des activités de Monsieur Barthélemy DIAS. Depuis quelques heures, il est fait état, dans une certaine presse, de blocages de la visite de Monsieur Barthélemy DIAS à la cité Keur Goor Gui et de l’accès des conseillers municipaux à la Mairie de Dakar. Contrairement à ce qui a été relayé, la Police nationale n’a bloqué ni Monsieur DIAS, ni les conseillers municipaux. Le déploiement du dispositif de la Police nationale sur certains endroits de la ville rentre dans le cadre normal de l’exécution de sa mission de sécurisation. Elle n’a jamais procédé à quelque blocage que ce soit relativement aux activités du sieur DIAS ou de l’équipe municipale de la Ville de Dakar. En toutes circonstances, la Police nationale continuera à assurer sa mission conformément à la réglementation en vigueur". Fait à Dakar, le 17 décembre 2024



Source : https://senemedia.com/annonce-77641-supposs-blocag...

