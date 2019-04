Suppression du poste PM : Fada et le Yessal l'approuvent totalement

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 12:50 | | 0 commentaire(s)|



Le Président Macky Sall peut compter sur son allié Modou Diagne Fada pour la réalisation de son projet de réforme dont la suppression de poste de Premier ministre. Le leader du LDR Yessal et ses partisans approuvent totalement ce projet.



Fada et Cie estiment que cette réforme va dans le sens de l’amélioration de la mise en œuvre des politiques programmes et projet de ce second mandat, pour le plus bonheur des Sénégalais.



Mieux, le Yessal demande à Fada de mener toute action nécessaire pour marquer la totale adhésion du parti à ce projet, renseigne le journal « les Echos ».

