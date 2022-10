Sur Serigne Bara Ndiaye: " Sidi Lamine Niass est trahi, la télé n'a plus d'âme" (Fatou Tampi) Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Octobre 2022 à 07:43 | | 0 commentaire(s)| Fatoumata Ndiaye "Fouta Tampi" a avoué lors de l'émission Leral Xibaar qu'entre Françoise Hélène Gaye et Gabrielle Kane, "c'était une erreur, comme l'a dit FHG, mais sachez que personne ne peut se sucrer sur le dos de Adji Sarr, car elle n'a rien". Cependant, elle déplore ce qui se passe à Walfadjri maintenant et balance: "ils sont en train de saborder l'héritage de Sidi Lamine Niass, la télé n'est plus ce qu'elle était avant", faisant allusion à la posture de Walf, qui est tout miel avec Sonko et qui attaque les pourfendeurs de ce dernier. Le dernier épisode en date, la sortie de Serigne Bara Ndiaye qu'elle surnomme "Bara lait"



