Surévaluation frauduleuse : le Bénin lance un mandat d'arrêt contre l'homme d'affaires Yerim Sow et Yigo Faly Thiam Rédigé par leral.net le Mardi 17 Décembre 2024 à 23:29

Bénin Atlanticactu/ Cotonou/ Dakar/ Olivier Dossou Le Bénin réclame l’arrestation du milliardaire Yérim SOW. Le ministère de la Justice du Bénin a émis un mandat d’arrêt international visant Yérim SOW, homme d’affaires sénégalais, et son collaborateur Yigo Faly THIAM. Selon le site officiel du ministère de la Justice et de la Législation du Bénin, les deux hommes sont classés parmi les fugitifs les plus recherchés au Bénin, ils occupent respectivement les troisième et deuxième position sur la liste publiée par le ministère béninois de la Justice et de la Législation. Jugés le 23 décembre 2021 par le tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou, ils ont été reconnus coupables de plusieurs infractions graves, notamment d’escroquerie, de surévaluation frauduleuse d’apports en nature et de non-établissement d’états financiers. Le mandat d’arrêt témoigne de la volonté des autorités béninoises de traquer les fugitifs impliqués dans des actes graves, renforçant ainsi leur engagement à lutter contre la criminalité économique et financière. Leur condamnation inclut par ailleurs une peine de 5 ans d’emprisonnement, dont 2 ans ferme.



