Surpris sur la femme de son frère émigré, il se jette dans un puits

De peur d’affronter le regard des siens pour avoir fait cocu son grand frère, Soudou Mbaye a voulu mettre fin à ses jours en se jetant dans un puits. Mais son suicide a avorté et il s’est retrouvé avec les bras et les jambes cassés. Âgé de 33 ans, le cultivateur domicilié au village de Gappo (département de Diourbel), est couvert d’une honte qu’il ne peut supporter. Dans la nuit du 4 au 5 février, il a été surpris par sa mère alors qu’il entretenait des relations sexuelles avec l’épouse de son grand frère, émigré en Italie.



Selon le journal Enquête, la dame a été réveillée par des bruits provenant de la chambre de sa belle-fille, Siga Ndiaye. Sortie en pleine nuit pour s’enquérir de la situation, elle constate que sa belle-fille était en train d’entretenir des relations sexuelles avec son jeune fils. Sans piper mot, elle est retournée dans sa chambre, laissant le couple, toute honte bue, dans ses œuvres,.



Cependant, pris de remords, le jeune garçon a fini par interrompre la partie de plaisir. Puis il plonge dans le puits situé à l’intérieur de la maison. Mais, il sera sauvé par le voisinage alerté par les cris de détresse de sa belle-sœur. Les voisins l’ont acheminé à l’hôpital Heinrich Lubke de Diourbel à bord d’une charrette.



Si Souda Mbaye est interné à l’hôpital après son suicide avorté, sa belle-sœur et maitresse a vite fait de s’éclipser. Aux dernières nouvelles, elle a rejoint ses parents dans sa ville natale de Kébémer.