Suspendu pour 10 ans par la FSBB: Baba Tandian va introduire demain, son recours hiérarchique au niveau du Ministère des Sports

L’ancien président de la Fédération de Basket, Baba Tandian va déposer demain jeudi 07 mai 2020, à partir de 12 heures, son recours hiérarchique au niveau du Ministère des Sports, avec ampliation à la FSBB.



Ledit recours se fera, suite à la sanction arbitraire dont il a fait l’objet et qui n’est fondée selon lui, sur aucune base légale. « Ce recours administratif, étalant la nullité de la décision dans la forme comme dans le fond, reste une demande légitime à la tutelle d’infirmer cette forfaiture qui risque de devenir une jurisprudence dangereuse pour le Basket et pour le sport en général. Je reste convaincu que le droit sera dit et que l’honorabilité de la Fédération sera sauvée par la diligence experte de la tutelle », a expliqué le président de Saint-Louis Basket Club, Baba Tandian.



A travers son communiqué, Baba Tandian exhorte à un Basket fort, respectant les textes de la FSBB, en relation avec les lois et règlements du pays, tout en étant en parfaite harmonie avec les textes de la FIBA.



