Suspension de constructions: les Ouvriers en détresse " li takhoul niou falén"

Les gouvernement du Sénégal par arrêté ministériel à demander la suspension de toutes les opérations foncières dans le site de terme sud Ouakam et alentours. Cette décision n'est pas sans conséquence. En effet, les ouvriers depuis l'arrêt des travaux leur seul source de revenu, sont dans la misère. " le président et le premier ministre avant de prendre quelconque décision doivent penser à nous. Les propriétaires de ses maisons sont tranquillement dans leur salon et nous les ouvriers jeté à notre propre sort. C'est regrettable. Depuis 10 jours nous n'avons pas travaillé. On a plus d'argent. Nous avons élu le président pour qu'il nous crée des conditions d'emploi mais pas nous enfoncer dans la pauvreté et la misère. Si ça continue comme ça les jeunes sont obligés de braver la mer pour aller en Europe ou même agressés parfois voler pour survivre" se confie un des manœuvre trouver sur les lieux.