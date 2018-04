Suspension de la grève de la faim: Les co-détenus de Cheikh Béthio disent niet au Procureur, six d’entres eux évacués

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Avril 2018 à 09:44

Les co-accusés de Cheikh Béthio Thioune détenus à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès ont entamé depuis lundi une grève de la faim illimitée, pour protester contre les lenteurs notés dans l'exécution de leur dossier. Au nombre de neuf, contrairement a ce qui a été écrit, ils exigent leur élargissement au même titre que leur guide religieux, à défaut de les juger.



« L’Observateur » informe ce mercredi, que le Procureur de la République a tenté à trois reprises une médiation, pour les convaincre à surseoir à ce mouvement d’humeur. Pape Demba Sow s’est d’abord déplacé à la prison de Thiès mardi matin, sans obtenir le résultat espéré. L’après-midi, il est revenu à la charge en faisant venir au parquet Cheikh Faye et Demba Kébé. Ces derniers campent sur leur position. Quelques heures plus tard, il se rend à nouveau à la prison. En vain.



Au même moment, le journal nous apprend que six des grévistes de la faim, notamment Mamadou Anne, Abdoulaye Diouf, Demba Kébé, Mor Talla Diop, Aliou Diallo et Al Demba Diallo ont été évacués à l’infirmerie de la prison de Thiès. Et malgré les conseils de l’infirmier-major, ils ont catégoriquement refusé de s’alimenter. Dépassé par les cas de Mor Talla Diop et Aliou Diallo, le médecin a recommandé leur transfèrement à l’hôpital régional de Thiès.



Après diagnostic, l’urgentiste a constaté qu’ils sont déshydratés. Déterminés, ils ont systématiquement refusé d’être mis sous perfusion. Les frères Aliou Diallo et Al Demba Diallo qui ont perdu leur père sans pouvoir assister à ses funérailles, ont clamé n’avoir pas peur de sortir de prison dans une civière pour être conduits à la morgue. Ils sont en observation à l’infirmerie.

