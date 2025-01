Suspension des importations d’oignons : L’ARM précise la date d’application Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2025 à 13:50 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Importations d’oignons/ Saliou Ndong L’Agence de Régulation des Marchés (ARM) a annoncé la suspension des importations d’oignons à partir du 25 janvier. Cette décision a été prise lors d’une réunion tenue lundi, en collaboration avec les acteurs du secteur. « La réunion du comité de pilotage des gels des importations fait suite à […] Sénégal Atlanticactu/ Importations d’oignons/ Saliou Ndong L’Agence de Régulation des Marchés (ARM) a annoncé la suspension des importations d’oignons à partir du 25 janvier. Cette décision a été prise lors d’une réunion tenue lundi, en collaboration avec les acteurs du secteur. « La réunion du comité de pilotage des gels des importations fait suite à une mission menée la semaine dernière sur le terrain, de Kayar à Podor, afin d’évaluer le niveau de maturation des récoltes avec les producteurs et d’estimer les perspectives de production pour garantir une couverture suffisante des besoins de consommation », a expliqué Babacar Sembéne, Directeur général de l’ARM. Selon lui, ce mécanisme de régulation, déjà appliqué à d’autres secteurs comme la pomme de terre et la carotte, consiste à suspendre les importations dès que la production locale peut répondre à la demande. « Cette réunion a permis de fixer la date de la suspension des importations d’oignons au 25 janvier », a-t-il annoncé. Il a également précisé que cette mesure intervient plus tôt que l’année dernière, où le gel des importations avait été programmé pour le 15 février. « Cette année, nous avons gagné 20 jours par rapport au calendrier habituel », a-t-il conclu.



