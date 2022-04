Sweet Beauty: "Les filles étaient traitées en thi...ga par Ndèye Khady Ndiaye", selon Tange

Tange Tandian a fait de nouvelles révélations sur la propriétaire de Sweet Beauty, Ndeye Khady Ndiaye. Selon l'animateur, "le salon était un lieu de proxénétisme d'autant que le type de massage le plus prisé est le body-body. "Dans cette vidéo, les faits sont clairs et Ndèye Khady Ndiaye parlait de fille de teint clair et belle et d'un autre côté, de fille vilaine et de teint noir", entre autres révélations.