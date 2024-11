Symposium sur les risques professionnels dans les industries agroalimentaires : Les acteurs s'engagent pour plus de sécurité et de compétitivité Rédigé par leral.net le Mardi 26 Novembre 2024 à 16:24 | | 0 commentaire(s)|

Les 26 et 27 novembre derniers, Saint-Louis a accueilli le premier symposium organisé par la Caisse de Sécurité Sociale, en collaboration avec le Comité Technique Sectoriel des Industries Agroalimentaires. Cet événement, axé sur la gestion des risques professionnels, a rassemblé des acteurs clés du secteur, des autorités locales et des représentants institutionnels, témoignant de l'importance croissante accordée à la sécurité et à la santé des travailleurs dans ce pilier stratégique de l'économie sénégalaise. Mor Diagne, représentant de la Caisse de Sécurité Sociale, a souligné que ce symposium, bien que novateur, s’inscrit dans une démarche amorcée dès 2017 avec la création du comité technique à Saint-Louis. Depuis lors, un plan d’action a été mis en œuvre pour renforcer le partenariat entre les entreprises, les travailleurs et les organisations sociales. "Ce symposium représente une étape dans un processus visant à améliorer la productivité en protégeant le capital humain", a-t-il déclaré. Les discussions ont particulièrement insisté sur l'importance de la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Cette approche proactive s’inscrit dans une logique de résilience, encourageant chaque acteur à corriger les insuffisances constatées afin d’instaurer des pratiques génératrices de valeur ajoutée, renforçant ainsi la compétitivité des entreprises. Pape Abdoulaye Djiguel, président du Comité Technique Sectoriel des Agro-industries du Senegal, a mis en avant le rôle essentiel du symposium en tant que plateforme d’échange et de partage. L’objectif principal est de promouvoir la prévention et la protection des travailleurs dans leurs environnements professionnels. "Il s’agit de sensibiliser aux risques professionnels et de diffuser les bonnes pratiques au quotidien", a-t-il expliqué. Conscient des enjeux liés aux conditions de travail, le secteur s’efforce de garantir un cadre sécurisé pour les employés tout en améliorant les performances des entreprises.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77246-symposium-sur-...

