TAFSIR THIOYE REFUSE LA POLITIQUE DE LA CHAISE VIDE À L'ASSEMBLÉE Rédigé par leral.net le Lundi 14 Avril 2025

Le député non inscrit s’est opposé au boycott de la séance de questions d’actualité prévue ce lundi à l’Assemblée nationale. Défendant un contrôle rigoureux de l’action gouvernementale, il appelle ses collègues à faire preuve de courage politique. Invité de l’émission En Vérité sur Radio Sénégal, le député non inscrit Tafsir Thioye a exprimé son désaccord avec la décision de certains parlementaires de boycotter la séance de questions d’actualité prévue ce lundi à l’Assemblée nationale, en présence du Premier ministre. Alors qu’un climat tendu entoure cette session parlementaire, M. Thioye a clairement affiché sa position : « Non, moi je ne boycotte pas, et je ne conseille même pas aux autres de le faire. Je respecte leur choix, mais ce n’est pas ainsi qu’on m’a appris la politique. Abdoulaye Wade disait toujours : il ne faut jamais faire la politique de la chaise vide. » Pour le parlementaire, l’Assemblée nationale doit retrouver toute sa dignité et son autorité, notamment à travers un meilleur contrôle de l’action gouvernementale, l’un des engagements majeurs de sa campagne. « J’ai rencontré le président de l’Assemblée nationale avec mes collègues non-inscrits pour discuter de notre rôle. J’ai interpellé le Premier ministre, qui a accepté de venir chaque mois à l’Assemblée pour répondre aux questions. Il sera là, et je ne vois pas pourquoi je devrais boycotter. » Le député rappelle que les parlementaires sont des représentants du peuple et que leur devoir est de faire face au gouvernement, même dans les contextes de désaccord : « Si on se dit représentants du peuple, on doit affronter les débats, pas les fuir. Si certains préfèrent ne pas y aller parce qu’ils ont peur ou qu’ils ont été insultés, alors autant démissionner. Il faut du courage pour challenger le Premier ministre. » Revenant sur la réunion des députés non-inscrits, il affirme avoir clairement exprimé son désaccord quant à la décision de boycott : « Je leur ai dit que je n’étais pas d’accord. S’il y a un problème d’organisation, allons en discuter avec le président de l’Assemblée. Le règlement intérieur est flou sur ce point, il y a un vide juridique. Mais ce n’est pas une raison pour refuser de participer à une séance aussi importante. » Tafsir Thioye souligne par ailleurs qu’un travail de réforme du règlement intérieur est en cours, avec deux groupes mis en place : l’un sur l’évaluation des politiques publiques, l’autre sur la révision du règlement lui-même. « Je suis pour le respect du règlement intérieur, mais sa violation ne doit pas servir de prétexte pour se dérober. Surtout que le président de l’Assemblée nationale, depuis son arrivée, adopte une démarche inclusive. » conclu-t-il. Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/politique/tafsir-thioye-r...

