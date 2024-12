TAHIROU SARR INTERPELLE LE MINISTRE DE LA JUSTICE AVEC 9 QUESTIONS ÉCRITES Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2024 à 01:48 | | 0 commentaire(s)|

Ces interrogations portent sur des sujets comme la nationalité, l’état civil et la réforme du système judiciaire, tout en proposant des mesures concrètes pour renforcer l’efficacité et l’équité de la justice sénégalaise. Le député non-inscrit Tahirou Sarr a adressé une série de neuf questions au ministre de la Justice, Ousmane Diagne, lors d’une récente séance parlementaire. Ces interrogations portent sur des sujets sensibles tels que la nationalité, l’état civil et la justice. Le parlementaire s’est notamment inquiété de l’application de la loi sur l’interdiction du droit du sol, demandant un audit général de l’état civil et une meilleure lutte contre le trafic d’identité. Il a également suggéré des réformes pour faciliter les procédures de divorce et créer une structure dédiée à la réparation des injustices passées. Parmi les autres propositions de Tahirou Sarr figurent la création de prisons agricoles pour favoriser la réinsertion des détenus, le renforcement de l’assistance juridique aux Sénégalais à l’étranger et l’intégration des coordonnateurs des Maisons de Justice dans la fonction publique. Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/politique/tahirou-sarr-in...

