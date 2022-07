TAS à Louga tire sur Moustapha Diop : "Khalé Khaliss mofi diekh, l'heure du réveil a sonné pour vous"

La coalition Aar Sénégal, avec leur tête de liste Thierno Alassane Sall, était à Louga pour la caravane de Abdoulaye Diop investi pour les prochaines élections législatives du 31 juillet 2022. Thierno Alassane Sall appelle les populations de Louga à voter Aar Sénégal pour qu’ils prennent en charge les problèmes des Lougatois. Dès qu’ils seront à l'Assemblée, ils ne se limiteront pas à cela. L'ancien ministre a aussi dénoncé les 38 milliards du Dac de Keur Momar Sarr qui n'est, selon lui, d'aucune utilité pour la population de Louga. Il n'a pas raté non plus le ministre de l'Industrie et maire de Louga, Moustapha Diop, qui n'a, estime t-il, rien créé. "On ne parle de lui que pour faire référence à khalé khaliss. Donc, Louga, l'heure a sonné pour que vous vous réveilliez", s'est-il prononcé lors de son passage à Louga.