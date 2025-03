TDS-SA Sénégal : Clarifications sur les tensions avec les chaînes de la TNT Dakar, Sénégal – L’opérateur public de la Télévision Numérique Terrestre (TNT), TDS-SA, a réagi aux récentes rumeurs de coupures de signaux de chaînes nationales, en apportant des précisions sur les enjeux financiers et techniques à l’origine de la crise actuelle.



Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Mars 2025 à 19:30 | | 0 commentaire(s)|

Pas de coupures, mais des impayés critiques



Dans un communiqué publié ce jeudi, TDS-SA a fermement démenti toute interruption intentionnelle des diffusions. L’entreprise explique que les sommes réclamées aux chaînes de télévision ne constituent pas des « redevances », mais des frais de diffusion liés à leur présence sur le bouquet TNT. Selon ses chiffres, le montant des arriérés atteindrait aujourd’hui 577 millions de FCFA, soit plus d’un demi-milliard de francs CFA.



Malgré le soutien financier prolongé de l’État du Sénégal via TDS-SA, certaines chaînes peineraient à régler leurs engagements. « Depuis plusieurs années, l’État a fait preuve de bonne volonté pour supporter ces frais, mais les chaînes ne parviennent toujours pas à honorer leurs obligations », souligne le communiqué.



Réduction technique de la bande passante



Face à cette situation, le partenaire technique de TDS-SA a décidé de réduire la bande passante allouée à la diffusion nationale. Cette mesure contraint l’opérateur à ne maintenir que les chaînes ayant un « niveau de recouvrement des factures échues satisfaisant » sur l’ensemble du territoire. Une décision qui impacte directement la couverture des chaînes en défaut de paiement.



Appel à la responsabilité collective



TDS-SA insiste sur la nécessité d’une solution durable et appelle à la « responsabilité de tous les acteurs » pour préserver la continuité du service public. L’entreprise affirme rester ouverte au dialogue pour résoudre les contentieux, tout en rappelant l’urgence de régulariser les dettes.



( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook