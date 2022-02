TECH: Meta déploie ses Reels sur Facebook pour tenter de concurrencer TikTok Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Février 2022 à 20:37 | | 0 commentaire(s)| Vous pouvez désormais visionner les vidéos courtes Reels directement sur votre compte Facebook. Meta vient de déployer cette fonction dans plus de 150 pays.



Lancées sur Instagram il y a près de deux ans, les vidéos courtes Reels débarquent officiellement dans Facebook. Testées depuis plusieurs mois aux États-Unis dans l’application Facebook sur iOS et Android, les vidéos courtes Reels sont en cours de déploiement pour le reste du monde. Meta indique sa fonction concurrente de TitTok est disponible dans plus de 150 pays.



Une importante source de revenus



Le géant américain, qui se plaît à rappeler que les vidéos concentrent la moitié du temps passé sur Facebook et Instagram, explique que le format de vidéos courtes Reels est celui qui connaît la plus grande croissance. En élargissant Reels à Facebook, Meta espère sans doute profiter de la puissance de sa plate-forme pour concurrencer TikTok, leader sur ce secteur. 68191213f57359a91cb86f7677a88.jpg (187.78 Ko)

8409fcfaa275f4ccc463ff24415fc.jpg (214.2 Ko)



Mais l’entreprise américaine y voit surtout un important levier de croissance pour permettre aux créateurs de contenus de mieux monétiser leurs Reels. Meta leur propose déjà un programme dédié leur permettant de générer des revenus pouvant atteindre jusqu’à 35 000 dollars mensuels.



Meta prévoit ainsi d’intégrer des publicités dans divers formats au sein de ces vidéos courtes. Pour l’instant, seuls les créateurs de contenu établis aux États-Unis, au Canada et au Mexique peuvent en bénéficier, mais Meta prévoit d’étendre l’éligibilité à son programme de publicité au reste du monde d'ici à la mi-mars.



8409fcfaa275f4ccc463ff24415fc.jpg (214.2 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Partager