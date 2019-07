TECHNOLOGIE - Instagram: une intelligence artificielle va vous déconseiller de publier certains commentaires

"Cette intervention donne aux personnes l'occasion de réfléchir et d'annuler leur remarque, et cela permet au destinataire de ne pas recevoir ce commentaire néfaste", a expliqué Adam Mosseri, le patron d'Instagram. D’après les premiers tests menés par l’entreprise, l’apparition d’un message d’alerte a incité les internautes à revoir la formulation de certains commentaires.



Nouvelle option de restriction



Un autre outil baptisé "restriction" permet de limiter la portée des commentaires désobligeants mis en ligne par un utilisateur au-dessous de ses publications. Une fois la fonction activée, les messages publiés par ce dernier ne sont plus visibles par les autres membres du réseau social. Seul l’auteur des commentaires - et l’utilisateur concerné - peuvent les consulter.