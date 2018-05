TER : La vérité, rien que la vérité… (Par El Hadji Hamidou Kassé) Ce texte est extrait d’un petit livre contre l’intoxication et la désinformation. Écrit juste avant les législatives, il n’a pu être publié. On constatera l’allure dès fois polémique qui s’explique par le contexte. C’est le fond qui importe le plus. Bonne lecture!



La vérité, rien que la vérité…



Les colporteurs de rumeurs ont déversé toutes sortes de supputations sur le Train Express Régional, un important projet lancé par le Président de la République dans le cadre de la révolution des transports urbains.

Pour les colporteurs de rumeurs, « le prix est exorbitant ». Et s’il est exorbitant, c’est parce que la France aurait tordu la main au Président Macky Sall pour « sauver Alstom », une entreprise qui serait à deux pas de fermer ! Croyant gagner à leur cause les Sénégalais qu’ils considèrent comme des manipulables, ils versent dans la démagogie, expression achevée du populisme, en comparant le coût du TER à celui de trains dans d’autres pays ou encore en disant que la somme investie dans le TER pouvait servir à financer d’autres projets.

D’abord, il faut préciser qu’Alstom est un spécialiste de la fabrication de matériel roulant pour les trains rapides comme le TGV. C’est une référence mondiale. Les Américains comme les Chinois y font des commandes. Ensuite, cette entreprise n’est attributaire que d’un lot dans le cadre global du projet comme nous le verrons. Enfin, c’est sur plus de 65 entreprises soumissionnaires que le constructeur français a été choisi sur la base de critères objectifs, c’est-à-dire impersonnels.

Ensuite, l’évaluation d’un projet ne saurait être limitée à son coût. Ce critère est relatif. Tout à fait relatif. Il n’a pas d’autonomie par rapport à d’autres critères d’appréciation. Il faut, en effet, le rapporter aux critères économique, social et financier. A-t-il un impact économique ? En d’autres termes, constitue-t-il un levier d’entrainement et de performance pour l’économie ? Est-il utile socialement ?

En d’autres termes, est-il bénéfique pour les populations dans leur vécu quotidien ? Enfin, est-il financièrement rentable ? En d’autres termes, son amortissement est-il envisageable dans un délai raisonnable ? Telles sont les bonnes questions.Un projet n’est ni cher ni moins cher. Tout dépend des réponses apportées à ces questions sur la base d’études bien menées. A défaut d’une information documentée, on verse dans la pure opinion, et dans le cas qui nous occupe, dans une entreprise d’intoxication.Il est de même trop approximatif de comparer le coût du TER à celui du train d’un pays frère de la sous-région ouest-africaine. D’abord, les deux projets n’ont pas la même vocation. Le TER est un train urbain, avec des ouvrages divers, tels les ponts à la place des passages à niveau, les gares principales et secondaires aux multiples fonctions, des fonctionnalités internes tel l’internet haut débit, etc.Quid du marché? En vérité, le marché du TER est constitué de plusieurs lots, du fait de la complexité du projet, attribués sur la base d’un appel d’offres international. En effet, il n’y a pas une entreprise qui possède, seule, toute l’expertise nécessaire pour l’ensemble des composantes du projet, notamment tous les corps de métiers du ferroviaire. Il peut arriver, certes, qu’un pays confie à une seule entreprise tout le projet, laquelle entreprise se concentre en ce moment sur son corps de métier et sous- traite le reste.Le choix du Sénégal a été d’allotir, c’est-à-dire d’avoir plusieurs lots et pour chaque lot de sélectionner le ou les meilleurs en la matière. Ainsi, 65 entreprises de 19 nationalités ont soumissionné. Voici le résultat final des entreprises retenues :

– Marché 1 : Groupement Eiffage/Yapi/Cse pour les rails (deux voies de 55 km chacune soit 110 km), les ponts (au nombre de 15 en lieu et place des passages à niveau) et les tunnels;

– Marché 2 : Groupement Engie/Thalès pour le système électrique, la sécurité et la « billetique » ;

– Marché 3 : Groupement Tso/Cim/Nge/Cde pour le ripage de la voie fret ;

– Marché 4 : Il concerne les gares au nombre de 14. Trois gares multimodales sont prévues pour interconnecter le transport ferroviaire avec d’autres modes de transport (bus, tram, taxi, etc.). Ce mot est entièrement exécuté par des entreprises sénégalaises comme Getran, Eiffage Sénégal;

– Marché 5 : Alstom pour le matériel roulant, notamment les trains au nombre de 15.

Le coût global du marché s’élève à 568 milliards CFA. Il faut prévoir, comme dans des projets de cette nature et cette envergure, des avenants qui peuvent renchérir dans l’ordre de 5% du coût global.

Tel est le profil du projet dont toutes les études, menées avec un sérieux peu commun, ont attesté de l’impact positif sur la mobilité urbaine et l’économie, mais aussi de la forte rentabilité financière à terme.

A la lecture de l’attribution des marchés du TER, on note la présence d’entreprises sénégalaises comme Cse, Getran, Eiffage Sénégal et Cde en joint-venture sur des lots importants.

Avec le TER, qui conjugue rapidité, confort et sécurité, les populations, notamment les élèves et étudiants, les travailleurs et les gens d’affaires, mais aussi les malades et leurs accompagnants, en somme les voyageurs, bénéficient d’un nouveau mode de transport moderne et surtout utile, avec une capacité de

115 000 passagers par jour.

Le Train Express Régional est un projet pour le présent et l’avenir. Il anticipe sur les mutations démographiques et économiques tout en assurant la fluidité dans l’axe Dakar- Aéroport International Blaise Diagne. Ne pas le réaliser coûterait encore plus cher. Il est le prélude à un vaste réseau ferroviaire à travers le pays qui fait sauter, ainsi, les plafonds de nos légitimes ambitions pour le progrès et le bien-être.

C’est le même effort d’investissement qui est consenti pour d’autres secteurs tels le logement social, la santé, l’éducation et la formation, l’agriculture, la sécurité, l’accès des populations à l’eau potable, le désenclavement, le renforcement des institutions de la République pour accentuer l’implication des populations dans la prise de décision.

