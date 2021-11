THIES : Talla Sylla bombarde encore Idrissa Seck « Ndaamal « Cathior » trahit Tivaouane, fait le tartuffe à Touba et se prosterne devant Macky Sall »

C’est parti pour être une campagne électorale épique entre Idrissa seck et le

Maire sortant de la ville de Thiès Talla Sylla .

Après avoir accusé le Rewmi d’être l’intrus dans bby, Talla Sylla revient à la

charge pour attaquer frontalement le président du conseil économique s ocial et

environnemental (CESE) p ar ailleurs président du conseil départemental de

Thiès.

Et c’est pour dire qu’Idrissa Seck est un homme imbu de sa personne qui ne

travaille que pour ses propres intérêts et non pour ceux des Thiessois et des

sénégalais.

« Il a fait élégance à Tivaouane e t a Trahi les Tidiane s, il est allé à Touba pour

faire allégea nce aux M ourides , il a trahi comme il l’ a fait à Tivaouane. Maintenant

il est le disciple de Macky Sall. Et rien de toute cette gymnastique n’est sincère »

tonne le maire de la ville de Thiès.

Talla Sylla dit avoir pourtant mis en garde le chef de l’Etat dès le début de son

accession à la magistrature suprême.

« Quand Macky venait d’être élu président de la république , je l’avais averti en

ces termes : M éfiez - vous des politiciens carrié ristes et affairistes véreux qui sont

promptes à vous passer la bague au doigt en attendant la corde au cou. Et

l’histoire m’a donné raison. Ceux - là qui me traitaient de tous les péchés d’Israël

se sont m is à genou devant Macky sall. Idrissa ne s’occupe que de ses intérêts

et de sa poche » martèle Talla S ylla.

Aux yeux du maire sortant et candidat à sa propre succession , le président du

conseil départemental de Thiès et ses lieutenants ont tout fait pour que son

magistère soit un échec.

« J’ai renoncé à ma candidature à l’élection présidentielle de 2019 pour soutenir

Macky sall et pour protéger les intérêts de Thiès . Mais , J’ai essuyé toutes sortes

d’insultes venant du camp d’Idrissa seck. En homme convaincu , je suis resté droit

dans mes botte s. Car , je savais que ce que j’ai fait pour l’ intérêt des thiessois ,

Idrissa ne l’a pas fait » indique - t - il « La monstrueuse entreprise de faire de mon mandat un échec »



Des coups Talla en a vécu durant tout son magistère à la tête de la ville.

Dévolution du patrimoine de la ville, le milliard et plus de dettes laissés par

Idrissa Seck et Yankoba Diattara en passant par le blocage du budget, Idrissa seck

et ses partisans n’ont jamais été coopérant selon Talla Sylla.

« Après mon installation à la tête de l a maire, dans leur entreprise de me nuire,

ils ont procédé à une série de décision s . Ils ont d’abord dévolu le marché central

de Thiès à la commune N ord, ensuite la gare routière et le marché grand - Thiès à

la commune O uest enfin l e marché Moussanté à la commune 0uest. Donc il ne

reste plus rien à la ville. Conséquence nous avons exercé sans recettes à cause

d’Idrissa seck et de son camp . Vous n’êtes pas sans savoir que des corps de

contrôle ont procédé à la vérification de la gestion de la municipalité. Et, une

dette de plus d’un milliard a été trouvé à l’époque c’est Yankoba Diattara qui

était là, j’allais même dire Idrissa Seck car tout que le premier nommé a fait il y’a

la main de son patron. » indique le candidat de la coalition « W aa Th iès » qui

poursuit en précisant que malgré les coups bas qu’il a reçus , a quand - même

réussi à faire des réalisations.

« Nous avons aidé à faire entrer dans 21 quartiers de l’eau potable et des

branchement sociaux, 11 kilomètre de route ont été réalisés par mon équipe et

grâce à l’aide du président Macky sall. Nous avons réussi à construire un centre

de gériatrie d’ un coût de 250 millions de FCFA entre autres » liste le maire Talla

Sylla .



« Ndam aal C a thioor »



« Je suis la seule personne qui a organisé une manifestation à Thiès pour le

compte de l’ancien premier ministre. Je lui rendais visite en prison. Nous parlions

souvent anglais pour que les préposés à sa sécurité ne comprennent pas de quoi

parlions - nous ». Pourquoi le s gens devraient considérer que je suis l’ennemi juré

d’Idrissa Seck ? s’interroge talla Sylla avant de décrire sur un ton humoristique la

personne de l’ancien premier ministre. Dans un wolof rimé, l’auteur de « Laye

Wathial Balaa Diik » entonne « Nda a mal Kathioor défantina b ak aar ca Patar Ndah Néna D ou Maka , Baka

leu. Patar Nak Koufa né Pateu P ataral , P ateu wonn la yon »

« Donc celui qui vous prive vous thiessois de votre droit de choisir vos maires,

c’est celui qui s’est réveillé un bon jour pour di re que c’est tivaouane, ce n’est

plus tivaouane c’est Touba . Plus cocasse, il dit maintenant que ce n’est plus

Touba c’ est Macky sall ».

« Il n’est pas Ndaamal Cadior, il est « Ndaamal Cathior » En terme plus simple

(Idrissa seck est l’incarnation de la tortuosité) conclut Talla Sylla.

Le maire sortant de Thiès et les têtes de liste de sa coalition se sont présentés

devant le public thiessois ce Week - end .

