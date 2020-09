TOUBA: Deux ouvriers meurent sur un chantier Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Septembre 2020 à 01:13 | | 0 commentaire(s)|



"Touba Ca Kanam informe du décès, par accident, de 02 personnes qui prenaient part aux opérations de creusage pour le drainage des eaux de pluies sur la route de Tôkoor-ba.

Malgré la prise, par l'association, de fortes mesures de sécurité, il n'a pas été possible d'empêcher l'effondrement d'un amas de sable sur les deux condisciples. L'association Touba Ça Kanam en a tenu informé le Khalife général des mourides, regrette l'accident et présente ses condoléances aux familles des victimes et à la communauté mouride.

La cellule de communication". "Touba Ca Kanam informe du décès, par accident, de 02 personnes qui prenaient part aux opérations de creusage pour le drainage des eaux de pluies sur la route de Tôkoor-ba.Malgré la prise, par l'association, de fortes mesures de sécurité, il n'a pas été possible d'empêcher l'effondrement d'un amas de sable sur les deux condisciples.





Source : Source : https://www.dakarposte.com/TOUBA-Deux-ouvriers-meu...

Accueil Envoyer à un ami Partager