TOUBA – Modou Diagne Fada : « Le bilan du nouveau régime se résume à trois choses : licenciements, arrestations et intimidation » Rédigé par leral.net le Samedi 22 Mars 2025 à 22:26 | | 0 commentaire(s)|

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) n’a pas seulement critiqué le régime Diomaye-Sonko devant Serigne Mountakha Mbacké, il en a également dressé un bilan après une année d’exercice au pouvoir. À l’issue de leur entretien avec le khalife, Modou Diagne Fada, Amadou Mame Diop, Oumar Sarr et les autres membres de la délégation ont résumé l’action du nouveau régime en trois mots : licenciements, arrestations et intimidation.



Selon eux, la première année du gouvernement actuel à la tête de l’État n’a été qu’un échec cuisant, marqué par l’absence de décisions majeures capables de réduire le chômage des jeunes ou de juguler la cherté de la vie. « Tout ce qui a été inauguré a été construit par le président Macky Sall. (…) Nous envisageons d’organiser une grande manifestation », ont-ils déclaré devant la presse.





Source : Source : https://www.jotaay.net/TOUBA-Modou-Diagne-Fada-Le-...

