TOUBA / Un homme tombe et meurt près du marché Darou Khoudoss.

Encore une mort subite mais celle-ci se passe à Touba et plus précisément aux alentours du marché Darou Khoudoss. Un homme qui passait est subitement tombé. C'était ce lundi aux environs de 12 heures selon une source de dakaractu touba . Les secours n'y pourront rien. Il mourra sur tout le coup. Son corps sera récupéré par les sapeurs-pompiers qui iront le déposer au niveau de la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba.

