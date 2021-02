TOURNOI UFOA-A – U17 Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Février 2021 à 20:17 | | 0 commentaire(s)|

Les «lionceaux» dans le carré d'as sans forcer, la Gambie et la sierra-léone disqualifiées L'équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal a décroché son ticket pour les demi-finales du tournoi qualificatif de l'Ufoa/A en se baladant devant celle de la Mauritanie (4-0) en match comptant pour la 2ème journée. Une compétition dont les équipes de la Gambie et de la Sierra Leone ont été disqualifiées à la suite de tests d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ayant révélé la présence dans leurs effectifs de joueurs âgés de plus de 17 ans.

Tombeur de la Gambie (4-2) lors de leur entrée en lice, les « Lionceaux » se sont encore une fois de plus montré séduisants face à la Mauritanie ce mardi. Dominateurs dans tous les compartiments du jeu, ils ont fait la différence dès la 8ème minute grâce à leur buteurmaison, Ibou Sané. Le jeune pensionnaire de Génération Foot a été altruiste en prolongeant dans les buts un coup franc d’Ousmane Diop mal repoussé par le gardien mauritanien.

Ce même Ousmane Diop va marquer le but du break juste avant la mi-temps sur un exploit individuel où il a déposé trois joueurs adverses avant de fusiller le portier.



Source : Source : https://letemoin.sn/tournoi-ufoa-a-u17/...

