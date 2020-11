TRANSITION: Trump cède et donne son feu vert Rédigé par leral.net le Mardi 24 Novembre 2020 à 00:50 | | 0 commentaire(s)|

Le président américain Donald Trump a donné son feu vert au processus de transition vers une administration Biden.





Contre toute attente, le président sortant Donald Trump a donné son feu vert au processus de transition vers une administration Biden, lundi 23 novembre. Après avoir remercié Emily Murphy, la directrice des services généraux de l’administration américaine (GSA), pour son dévouement et sa fidélité, le président américain a expliqué, dans un second tweet, que « dans le meilleur intérêt de notre pays, je recommande qu’Emily et son équipe fassent ce qui doit être fait en ce qui concerne les protocoles, et j’ai demandé à mon équipe de faire de même. » Ainsi Donald Trump reconnait sa défaite.





Source : https://www.exclusif.net/TRANSITION-Trump-cede-et-...

