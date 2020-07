Tabaski 2020 : A la découverte de la bergerie (Daral) de la première dame Marième Faye Sall...

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Juillet 2020 à 00:59 | | 0 commentaire(s)|



www.dakaractu.com



Source : Des témoignages et des prières à l’endroit de la première dame Marième Faye Sall. Ce sont des sénégalaises et des sénégalais qui sont aidés bénévolement par la première dame du Sénégal Marième Faye Sall qui a mis une bergerie remplie de moutons à des citoyens démunis. Dakaractu vous fait découvrir le « Daral » de la première Dame et les témoignages des bénéficiaires...Source : https://www.dakaractu.com/Tabaski-2020-A-la-decouv...

