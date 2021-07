Tabaski 2021: La fête musulmane encore célébrée dans la division ! Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juillet 2021 à 12:33 | | 0 commentaire(s)|

On se dirige encore vers deux fêtes de Tabaski. Comme lors du début du Ramadan et de la Korité, la Tabaski aussi sera célébrée dans la division. Si le comité national de pilotage transitoire pour le croissant lunaire (CONACOC) a retenu le mercredi 21 juillet 2021, la coordination des musulmans du Sénégal a elle, fixé […] On se dirige encore vers deux fêtes de Tabaski. Comme lors du début du Ramadan et de la Korité, la Tabaski aussi sera célébrée dans la division. Si le comité national de pilotage transitoire pour le croissant lunaire (CONACOC) a retenu le mercredi 21 juillet 2021, la coordination des musulmans du Sénégal a elle, fixé la date de l’Aïd la veille, c’est-à-dire le mardi 20 juillet. « Après avoir observé, vendredi dernier 9 juillet, le croissant lunaire au Sénégal, dans la sous-région et à travers le monde musulman, la lune n’a pas été aperçu. Par conséquent, dimanche 11 juillet sera le premier jour du mois lunaire de Zul Hijjah (mois de la Tabaski) », renseigne un communiqué de coordination des musulmans du Sénégal (CMS). Ainsi, la CMS annonce que le mardi 20 juillet 2021 sera l’Aïd El Kabir.



Source : Source : https://www.lasnews.info/tabaski-2021-la-fete-musu...

