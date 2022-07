Tabaski 2022: Le pardon et les souhaits de Déthié Fall, président du PRP et mandataire de YAW Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Juillet 2022 à 13:37 | | 0 commentaire(s)|

Chers compatriotes

En ce jour d'Eid Al Adha, je voudrais rendre grâce à Allah qui nous a donné la chance de célébrer cette année encore, ce grand jour de la Oumah Islamique.



J’en profite pour souhaiter à toutes et à tous, une très bonne fête.



Que le Sénégal à travers une JUSTICE incarnée par des Hommes justes, reste ce pays de paix.



Je vous réitère mon engagement et ma volonté pour un Sénégal de Progrès.



Que le Tout-Puissant donne une grande victoire à l’inter coalition YEWWI-WALLU, lors de ces Législatives du 31 juillet 2022.





DEWENATI.



Déthié Fall

Mandataire national YEWWI ASKAN WI

Président du PRP





