Tabaski 2024 : Amadou Ba se réjouit du premier baril de pétrole, mais… Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2024

Amadou Ba, ancien Premier ministre, s’est montré satisfait de l’annonce des premières extractions de pétrole du champ Sangomar. Cependant, il a noté que les retombées économiques de cette exploitation ne seront pas immédiates. Il encourage donc les Sénégalais à faire preuve de patience dans cette période. « Je me réjouis du premier baril qu’on attendait déjà en 2021, vous voyez que c’est en 2024 que nous avons le premier baril. C’est un débat sur lequel j’ai toujours marqué une distance parce qu’il est bon de pouvoir construire le Sénégal sans pétrole ou gaz. Le pétrole et le gaz sont des produits stratégiques, très utiles, mais aussi dont les prix varient qui peuvent avoir un impact », a déclaré Amadou Ba, ce lundi, à la Mosquée Omarienne, à l’occasion de la fête de l’Aïd el Kébir, communément appelée Tabaski, rapporte PressAfrik. Amadou Ba, ancien Premier ministre, s’est réjoui de l’annonce des premières extractions de pétrole du champ Sangomar. Toutefois, il a souligné que les bénéfices économiques de cette exploitation ne seront pas immédiats. Il invite ainsi les Sénégalais à faire preuve de patience pendant cette période. « Il faut asseoir les bases d’une croissance solide sans pétrole et sans gaz et faire du pétrole et du gaz un surplus. Maintenant, dans l’immédiat, je pense qu’il faut faire preuve de beaucoup de prudence. Il faudra attendre 4 ans ou 5 ans d’exploitation pour commencer à voir un peu les retombées », a fait savoir Amadou Ba.



